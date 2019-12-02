البيت الابيض رفض المشاركة بجلسات الاستماع المتعلقة باجراءات عزل ترامب

أعلن محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بات سيبولوني، في رسالة موجهة الى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، أنه "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وايضا يبقى من غير الواضح ان كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس اجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع اضافية، وبالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".

ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب مزاعم بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا للاضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك منافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل لعام 2020 جو بايدن.