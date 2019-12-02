كوربين: حزب العمال البريطاني قد يوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام باليمن

أعلن زعيم "حزب العمال البريطاني" المُعارض جيريمي كوربين، أنّ "حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية المُخصّصة للاستخدام في اليمن، وسيعمل على إنهاء الحرب هناك"، إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.
ولفت في كلمة ألقاها في مدينة يورك في شمال إنجلترا، إلى أنّ "سياسة حزب العمال الدولية تتضمّن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار) إضافيّة، لتعزيز قدراتنا الدبلوماسيّة وزيادة الرقابة على تصدير السلاح، لضمان ألّا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".
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