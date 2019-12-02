افادت وكالة "رويترز" عن سقوط اكثر من 14 قتيلاً وعشرات الجرحى، اثر هجوم على ​كنيسة​ هانتوكوري للبروتستانت في فوتوري، بشرق ​بوركينا فاسو​ خلال قداس يوم الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: عشرات الضحايا بهجوم على كنيسة بشرق بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.