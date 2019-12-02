أكّد ممثّل شركات توزيع ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أنّ "لا إضرابات جديدة والأمور يُفترَض أن تُحلّ بالدبلوماسيّة وال​سياسة​، ونحن نمدّ يدنا إلى الحوار". ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "اليوم صباحًا سيتمّ تسليم المحروقات إلى المحطات، وأؤكّد أنّ لا أزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: لا إضرابات جديدة ونمد يدنا للحوار واليوم صباحا ستُسلم المحروقات للمحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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