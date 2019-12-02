أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّ "الاجتماع الّذي كان مقرّرًا اليوم غير مؤكّد وقد يَحصل غدًا"، لافتًا إلى أنّ "الإضراب وارد إذا لم يتوفّر الحل بالنسبة لحسومات رواتب المعلمين".
وأكّد في تصريح إذاعي، أنّه "يهمّنا أن يبقى العام الدراسي، ونتمنّى أن يكون هذا الهمّ أيضًا لدى المدارس".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: الإضراب وارد إذا لم يتوفر الحل بالنسبة لحسومات رواتب المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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