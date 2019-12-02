عبود: الإضراب وارد إذا لم يتوفر الحل بالنسبة لحسومات رواتب المعلمين

أوضح نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، أنّ "الاجتماع الّذي كان مقرّرًا اليوم غير مؤكّد وقد يَحصل غدًا"، لافتًا إلى أنّ "الإضراب وارد إذا لم يتوفّر الحل بالنسبة لحسومات رواتب المعلمين".

وأكّد في تصريح إذاعي، أنّه "يهمّنا أن يبقى ​العام الدراسي​، ونتمنّى أن يكون هذا الهمّ أيضًا لدى المدارس".