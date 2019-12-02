قطع الطريق العام في العيرونية احتجاجا على توقيف متهمين بتنفيذ اعتداءات بالجميزات

قطع أهالي العيرونية الطريق العام الّذي يربط المنطقة بقضاءي زغرتا والضنية ومدينة طرابلس من القبة، بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على استمرار توقيف بعض المتّهمين بالاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في الجميزات في طرابلس. وحضرت على الفور عناصر الجيش اللبناني وبدأت تعمل على فتح الطريق، وسط احتجاج النسوة والأولاد المتواجدين بكثرة.
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