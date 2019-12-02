قطع الطريق العام في العيرونية احتجاجا على توقيف متهمين بتنفيذ اعتداءات بالجميزات

قطع أهالي العيرونية الطريق العام الّذي يربط المنطقة بقضاءي ​زغرتا​ و​الضنية​ ومدينة ​طرابلس​ من ​القبة​، بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على استمرار توقيف بعض المتّهمين بالاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في الجميزات في طرابلس. وحضرت على الفور عناصر ​الجيش اللبناني​ وبدأت تعمل على فتح الطريق، وسط احتجاج النسوة والأولاد المتواجدين بكثرة.

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