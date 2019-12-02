شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، فى إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الزراعة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تعرضت للتعدي خلال الفترة بعد 2011، وتم التعدى على الكثير من الأراضى، وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للتصدى لهذه التعديات وإزالة التعديد منها، إلا أن هناك البعض مازال قائمًا، بالإضافة، إلى أن بعض هذه الأراضي لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.

وأشار تمراز، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الأساسية يستوجب خطة من أبرز محاورها زيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح مزيد من الأراضى، واستنباط سلالات عالية الانتاجية، وغير شرهة للمياه، ولكن يبقى أبرز محور زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم التعدى عليه من أراضٍ.

Advertisements