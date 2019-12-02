تعرف على أبرز مهام المحافظين الجدد ونوابهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن هناك تحديات كثيرة على المحافظين الجدد، موضحة أن الشارع المصري يحتاج إلى إعادة تنظيم وتهيئة على الفور، خاصة أن الشوارع في المدن تركت منذ عام 2011 للعشوائية والبعض اعتقد أن هذا حق مكتسب لها وأصبحت العشوائيات في الشوارع هي السمة وليست استثناء وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، لـ"الخليج 365"، إنه مع عدم تهيئة الشوارع لأنه ليس هناك ميزانية لإعادة الرصف والتجميل فأصبحت الشوارع غير آدمية على الإطلاق بالإضافة إلى أنه لا يوجد أيضًا ميزانية لصيانة البنية التحتية من صرف ومياه وخلافه، متابعة: نحن في احتياج شديد داخل المدن والمحافظات المختلفة لدعم المواطن المصري لإحساسه أنه مواطن نحافظ جميعا عليه.

واستطردت عضو مجلس النواب، أن هناك تقصيرا واضحا جدا في أداء الخدمة الصحية بالمستشفيات العامة نظرًا لاهتمام إدارة المنظومة بالمبادرات الصحية التي تم إدارتها بشكل جيد وتركنا الاحتياج الأساسي للمواطن المريض الذي في أمس الاحتياج للخدمة، موضحة أنه من بين المهام الضرورية للمحافظين الجدد ونوابهم هو دعم خدمة المواطن من أجل حياه كريمة لمصر.

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