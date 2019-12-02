في موقع الوزارة.. التعليم: نماذج استرشادية لامتحانات أولى ثانوي الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم رفع نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الأول الثانوني على موقع الوزارة، بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أن الهدف من النماذج الاسترشادية، تدريب الطلاب على نظام الامتحانات والإجابة في الوقت المحدد.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.
كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.
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