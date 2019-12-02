بابا الفاتيكان يحذر من "فيروس" النزعة الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

حذر البابا فرنسيس، الأحد، خلال حديثه في أحد أكبر عطلات نهاية الأسبوع للتسوق في العالم، من النزعة الاستهلاكية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، واصفًا إياها بـ"فيروس يهاجم الإيمان من الجذور".

وقال البابا في قداس في الفاتيكان في روما: "نحتاج لفضح الوهم بأنك سعيد عندما تمتلك الكثير من الأشياء. قاوم الأضواء الساطعة للاستهلاك التي تلمع في كل مكان هذا الشهر".

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وجاءت تعليقات البابا في فترة بين موسمي تسوق: الجمعة السوداء وسايبر مانداي (الاثنين الإلكتروني)، بعد عيد الشكر حيث تقدم المتاجر خصومات خاصة لبدء موسم شراء الهدايا الاحتفالية قبيل عيد الميلاد "الكريسماس".

وحقق انفاق المتسوقين عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 7.4 مليار دولار خلال يوم الجمعة السوداء، وفقًا لإحصائيات أدوب أنالاتيكس الصادرة يوم السبت.

وانتقد البابا النزعة الاستهلاكية المتفشية قائلاً "الأشياء لا تكفي أبدًا"، قائلًا: "يجب أن نتغلب على إغراء أن معنى الحياة هو التجميع".