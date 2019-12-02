كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم طائرة بمحيط مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 3 أشخاص حتفهم، بعدما تحطمت طائرة صغيرة فى الطرف الشمالى من مطار سان انطونيو الدولى فى ولاية تكساس الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء الأحد.

ونقلت محطة إن.بي.سى شيكاغو، عن تشارلز هود قائد الإطفاء فى سان أنطونيو، أن الطائرة كانت فى طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات فى محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.