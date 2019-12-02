سخنين: إضرام النار بسيارتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم جناة مجهولون النار بسيارتين خصوصيتين في أحد أحياء مدينة سخنين، فجر اليوم الإثنين.
وأفاد شهود عيان أن الجناة أشعلوا النار بالسيارتين وفروا من المكان حين كان أهالي الحي يغطون بالنوم واستيقظوا على صراخ من شاهدوا ألسنة النار بالسيارتين، وساد الخوف والقلق إثر انعدام الأمن والأمان والاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وجرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ وأخمد أفرادها الحريق الذي التهم أجزاء من السيارتين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. وفتح خبير الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
يذكر أن أعمال العنف والجريمة ازدادت في البلدات العربية، في الآونة الأخيرة، على الرغم من كل النشاطات الاحتجاجية المناهضة لها التي نفذتها لجنة المتابعة وقيادات المجتمع العربي، إذ تعرض منزل رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، المهندس سهيل ملحم، إلى إطلاق نار كثيف بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة، فيما أضرمت النيران بسيارته. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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