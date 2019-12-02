حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .