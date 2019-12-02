شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت استراليا بعد «عملية الطعن» ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، تضامن استراليا مع بريطانيا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وذلك بعد عملية الطعن في جسر لندن التي أوقعت قتيلين وأدت لإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح. ووصف موريسون الاعتداء بأنه «فعل دنيء» مقدما تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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