شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تقتل 3 أشخاص في"مطار سان انطونيو " والان نبدء بالتفاصيل
قالت محطة(إن.بي.سي شيكاجو) نقلا عن مسؤولي إطفاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان انطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وأضاف التقرير نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان انطونيو أن الطائرة كانت في طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي.
وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة تقتل 3 أشخاص في"مطار سان انطونيو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.