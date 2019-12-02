شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تقتل 3 أشخاص في"مطار سان انطونيو " والان نبدء بالتفاصيل

قالت محطة(إن.بي.سي شيكاجو) نقلا عن مسؤولي إطفاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان انطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف التقرير نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان انطونيو أن الطائرة كانت في طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي.

وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.