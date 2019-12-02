مصادر القوات للجمهورية: الأزمة تستدعي حكومة اختصاصيين مستقلّين

لفتت مصادر "حزب ​القوات​ ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "​الأزمة​ الماليّة الاستثنائيّة والخطيرة الّتي تعصف بلبنان، وهي غير مسبوقة منذ نشأة لبنان الكبير، قد أعدمت الخيارات، ما يعني أنّه لا توجد خيارات، وكأنّنا في مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول إنّنا أمام خيارات عدّة: حكومة سياسية أو "تكنو- سياسيّة أو حكومة اختصاصيّين".

وركّزت على "أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد الواقع الحالي وتأتي انعكاسًا له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع ​الحكومة​ السياسيّة مواجهة الأزمة الحالية، والحكومة الـ"تكنوـ سياسيّة" هي عمليًّا نسخة طبق الأصل عن الحكومة السياسيّة، وهي لا تؤدي الهدف المنشود".

وشدّدت مصادر "القوات" على أنّه "لا يمكن الوصول إلى حلول اقتصاديّة حقيقيّة وماليّة إلّا من خلال حكومة اختصاصيّين مستقلّين"، مبيّنةً "أنّنا نستغرب هذا الرفض وكلّ هذه الممانعة وكأنّ هذه الحكومة هي حكومة أبديّة سرمديّة". وأوضحت "أنّنا نقول حكومة لمرحلة إنتقاليّة من أجل أن تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيء، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من الوصول إلى ما وصلنا إليه، إلّا أنّ القوى السياسية لم تلتفت إلى واقع الحال المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي".