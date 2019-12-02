سأل مصدر وزاري عبر صحيفة "الشرق الأوسط": "كيف يمكن التوفيق بين عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى رئاسة الحكومة وإصرار البعض على تقييده بحكومة شبيهة بالمستقيلة ولا تُحدث ارتياحاً لدى الحراك الشعبي والمجتمع الدولي؟"، مؤكدا أن "لا اعتراض أميركياً على أن يتمثّل "حزب الله" في الحكومة بوزير مثل الوزير الحالي جميل جبق، شرط أن تكون متوازنة، وألا يُعطى أي فريق الثلث الضامن فيها".
ولفت المصدر الوزاري إلى أنه "لا مجال للقبول بشروط رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لكن وجوده في الحكومة يعيق ولادتها"، موضحاً أن "الاتصالات قائمة لعدم توزير وزراء من العيار الثقيل ممن يشاركون في الحكومة المستقيلة لقطع الطريق على باسيل، رغم أنه لا توجد مشكلة في توزيرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر وزاري للشرق الأوسط: وجود باسيل في الحكومة يعيق ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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