الرئيس المكسيكي: ايفو موراليس وقع ضحية انقلاب في بوليفيا

رئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، على أنّ الرئيس البوليفي المستقيل ​ايفو موراليس​، الّذي منحته ​مكسيكو​ حقّ اللجوء، "وَقع ضحيّة انقلاب".

وشدّد أمام عشرات الآلاف من مناصريه في وسط العاصمة المكسيكية، على "أنّنا من المكسيك إلى العالم أجمع، نقول نعم للديمقراطيّة ولا للنزعة العسكرية". وتحدّث عن حصيلة عامه الأول في الرئاسة، متناولًا بالتفصيل ​مكافحة الإرهاب​ و​الموازنة​ والسياسة الضريبيّة، متطرّقا أيضًا إلى السياسة الخارجيّة وقرار حكومته منح حقّ اللجوء لموراليس، الّذي وَصَل إلى المكسيك في 12 تشرين الثاني الماضي برفقة نائبه ألفارو غارسيا.

وكان موراليس قد استقال في 10 تشرين الثاني بعدما تخلّى عنه الجيش، في أعقاب ثلاثة أسابيع من ​التظاهرات​ احتجاجًا على انتخابات شابتها عمليّات تزوير بحسب المعارضة، فاز بنتيجتها بولاية رئاسية رابعة.