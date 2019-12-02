مقتل 3 رجال إنقاذ اثر تحطم مروحية خلال مهمة بمنطقة الفيضانات قرب مرسيليا جنوبي فرنسا

قُتل ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيّين في حادث تحطّم مروحيّة قرب ​مرسيليا​، خلال تنفيذ مهمّة إنقاذيّة واستطلاعيّة فوق مناطق تضربها ال​فيضانات​ في جنوب ​فرنسا​. وفَتحت السلطات تحقيقًا لتحديد مسبّبات الحادث والظروف الّتي رافقته.

ولفت وزير الداخلية ​كريستوف كاستانير​ ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز، في بيان، إلى أنّه "بينما تستعدّ فرنسا لتكريم 13 من جنودها قُتلوا في خدمة بلدهم في مالي، يَفقد بلدنا أيضًا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".

وكان قد قُتل شخصان يوم الأحد جراء ​الفيضانات​ في منطقة الريفييرا، الّتي شهدت هطول ​أمطار​ غزيرة وتسبّبت بفيضانات قويّة.