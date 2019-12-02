شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش طلب إحلال وتجديد مسجد الخازندارة بـ شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، ثلاثة اجتماعات اليوم الإثنين، تناقش خلال الاجتماع الأول طلب إحاطة مقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن أعمال الصيانة والتجديد والترميم لمسجد الخازندارة بمنطقة شبرا لأهميته التاريخية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني، طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة بشأن ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة، وفي الاجتماع الثالث تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن التقاعس الشديد من قبل المقاول المسئول عن هدم وإعادة بناء مسجد الدعوة بقرية أبو غالب منشأة القناطر.

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وتواصل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء، بعقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بفارسكور محافظة دمياط، وطلب إحاطة بشأن الحاجة الشديدة لمساجد عزب وقرى مركزي الزرقا وفارسكور لفرشها بالسجاد، وطلب إحاطة بشأن ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجير قاعة مسجد السلام بكفر الدوار إلى مستثمر، وطلب آخر بشأن العجز الشديد في أئمة المساجد وعمال الخدمات.