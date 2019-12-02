ترامب يرفض المشاركة في جلسة عزله أمام مجلس النواب

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها، لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.



وقال بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر، إن فريق ترامب"لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

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ويحقق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطاته، أم لا، للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق، ومنعت شهودا منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم.

وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.