شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية شديدة تلغي آلاف الرحلات في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المسافرين إلى مدينة نيويورك من بين الملايين الذين ستطالهم ظروف العاصفة في نهاية عطلة عيد الشكر، إذ بدأت العاصفة في التحول في ولاية كاليفورنيا إلى عاصفة ثلجية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة.
وتسببت العاصفة التي تتحرك بسرعة في تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة أول أمس وأصابت الحركة بالشلل أمس الأحد.
وفي ولاية ساوث داكوتا، لقي تسعة أشخاص، يوم السبت، حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بينما تم توجيه تحذير من عاصفة شتوية.
وتأتي فوضى حركة السفر، في وقت كانت شركات الطيران تتوقع يوما مزدحما في حركة الطيران، في ظل محاولة سفر 1ر3 مليون راكب بالطائرات.
وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.
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