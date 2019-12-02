شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يعتبر اتفاق أردوغان والسراج معاهدة دولية؟.. أستاذ قانون دولى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاق الذى تم إبرامه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين فايز السراج في ليبيا لا يعتبر معاهدة دولية، مشيرًا إلى أن مذكرات التفاهم في لغة القانون الدولي ليست معاهدة دولية لا تتضمن التزامات ولكن تعهدات ونوايا.

وقال أستاذ القانون الدولي العام لـ"الخليج 365"، إن مثل هذه الاتفاقيات ليست دائمة بل مؤقتة وقابلة للتعديل في أقرب وقت، وتنصب على أمور دفاعية أو تكنولوجية أو إدارية ومحال أن تعالج مسائل سياسية مثل اتفاقيات تعيين الحدود الدولية.

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واستطرد الدكتور أيمن سلامة: "يكاد يجمع فقهاء القانون الدولي على أن مذكرات التفاهم السرية في أغلب الأحوال لا توسم بالمعاهدة الدولية كسائر المعاهدات الدولية".