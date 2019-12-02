شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد يكشف تفاصيل الاتصالات مع الأحزاب لتشكيل الائتلاف الليبرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن حزب الوفد يواصل اتصالاته بكل الأحزاب التي تتوافق في الرؤى والأيديولوجية الليبرالية لتشكيل ائتلاف ليبرالي جديد، وهو ائتلاف انتخابي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن الائتلاف سيكون انتخابيًا فقط، وليس اندماجًا للأحزاب كما ادعى البعض، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة مصر تحتاج إلى ائتلافات قوية تكون قادرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة، وتكون هذه الائتلافات معبرة عن وجهة نظر المصريين وتلبية مطالبهم.

وتابع نائب رئيس حزب الوفد، أنه بعد الانتهاء من الاتصالات بين الأحزاب، سيعلن حزب الوفد عن مؤتمر صحفي كبير، للإعلان عن الائتلاف الجديد للحزب.