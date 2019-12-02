ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف والحقائب بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، اليوم الاثنين، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة وخطف الهواتف المحمولة والحقائب من المارة على الطريق العام، مستخدمين دراجات بخارية مستاجرة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، بقيام كلاً من "عبدالله ا." 20 سنة عاطل، و"ناصر ر."، 22 سنة، عاطل، بتشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والحقائب.

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وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وارشدا عن سرقتهما 10 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها ومحرر عنهم المحاضر اللازمة، وأقرا بتصرفهم في الهواتف المحمولة لدى العميلان "توني ح."، 26 سنة، و"محمد م."، 27 سنة، عاطل.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين الثالث والرابع كانا على علم بأن تلك الهواتف مبلغ بسرقتها، وجرى استدعاء المجني عليهم وتعرفوا على الهواتف المحمولة.

وجرى التحفظ على المتهمين والعملاء والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13127 لسنة 2019 إداري القسم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.