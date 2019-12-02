وفاة الأديب عبد الفتاح أبو مدين تشعل تريندات السعودية

اشعلت وفاة الأديب والكاتب السعودي، عبدالفتاح أبو مدين، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وتوفى اليوم الأحد، عبدالفتاح أبو مدين، عن عمر يناهز94 عامًا.
وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين والكتاب مع خبر الوفاة، وانهالت تغريدات النعي على تويتر تحت وسم #وفاة_عبدالفتاح_أبو_مدين، متضمنة أدعية للراحل وعزاء لذويه.
وعبد الفتاح أبو مدين من مواليد 1925، وهو
وصدر له نحو 10 مؤلفات، وترجع أصوله إلى ليبيا فقد ولد في بنغازي عام 1925، لكنه نشأ وترعرع في المدينة المنورة.
وكتب الإعلامي عبدالله الحسني: "خطب جلل لا شك وخسارة فادحة للوطن، عزاؤنا للقيادة الحكيمة وللوطن وللثقافة، رائد ومؤسس للثقافة في بلادنا ورجل تنويري فذ أفنى حياته في خدمة الثقافة، إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة عبدالفتاح أبو مدين".
وقال الكاتب تركي الحمد، على حسابه الشخصي: "وفاة عبدالفتاح أبو مدين إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنته..البقاء لله".
وكتب الإعلامي خالد دراج: "رحم الله الأديب والرمز الثقافي والإنساني".
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