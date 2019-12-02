اخبار العالم

إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب عاصفة تضرب الولايات المتحدة

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب عاصفة تضرب الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب عاصفة تضرب الولايات المتحدة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تسببت عاصفة شتوية في إحداث اضطرابات كبيرة للمسافرين في طريق عودتهم إلى مدنهم بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، أمس الأحد، وتسببت العاصفة التي تتحرك بسرعة في تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة يوم أمس، وأصابت الحركة بالشلل.

 

وفى ولاية ساوث داكوتا، لقي 9 أشخاص يوم السبت، حتفهم، عندما تحطمت طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بينما تم توجيه تحذير من عاصفة شتوية.

Advertisements

 

ونقلت بلومبرج عن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس في نشرة أصدرتها اليوم الأحد، أن العاصفة العابرة للقارات، التي تسببت في هطول ثلوج وهبوب رياح عاتية على سهول الغرب والشمال الأمريكي، قد وصلت إلى منطقة البحيرات العظمى.

 

وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب عاصفة تضرب الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا