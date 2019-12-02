عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب عاصفة تضرب الولايات المتحدة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

تسببت عاصفة شتوية في إحداث اضطرابات كبيرة للمسافرين في طريق عودتهم إلى مدنهم بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، أمس الأحد، وتسببت العاصفة التي تتحرك بسرعة في تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة يوم أمس، وأصابت الحركة بالشلل.



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وفى ولاية ساوث داكوتا، لقي 9 أشخاص يوم السبت، حتفهم، عندما تحطمت طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بينما تم توجيه تحذير من عاصفة شتوية.

ونقلت بلومبرج عن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس في نشرة أصدرتها اليوم الأحد، أن العاصفة العابرة للقارات، التي تسببت في هطول ثلوج وهبوب رياح عاتية على سهول الغرب والشمال الأمريكي، قد وصلت إلى منطقة البحيرات العظمى.

وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.