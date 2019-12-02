شكرا لقرائتكم خبر عن استياء أمريكي من النرويج: تتحايل لدعم نظام إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قوبلت تغريدة سفير النرويج في طهران لارس نوردروم التي أشاد فيها بانضمام دول أوروبية إلى منظمومة «إنستكس» لتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات لمنع انهيارالاتفاق النووي، بانتقادات أمريكية حادة. وهاجم السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو في تصريح له أمس الأول لاروس، وقال إن النظام الإيراني ليس فقط مستمراً في انتهاك الاتفاق النووي المعيب، ولكن في قمع وقتل المتظاهرين. ودعا بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد للوقوف مع الإيرانيين، بدلاً من المناورة للقيام بأعمال تجارية مع هذا النظام الإرهابي.

كما انتقد السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل، تغريدة السفير النرويجي وقال: «توقيت سيئ، وتساءل: لماذا تمول النظام الإيراني بينما يقتل الشعب ويغلق الإنترنت؟» وأضاف: «يجب أن تكون مدافعاً عن حقوق الإنسان وليس تمويل المنتهكين».