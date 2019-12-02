شكرا لقرائتكم رئيس وزراء الكويت يدعو إيران إلى علاقات طبيعية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، في تصريح صحافي، أن علاقة إيران بجوارها يجب أن تكون طبيعية حتى يمكن قبول أي مبادرات من جانبها.

وحول مبادرة هرمز الإيرانية، أوضح الصباح أن "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى، منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً أنه "من أجل إيجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة".

وإلى ذلك، قال الصباح، إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في التاسع من ديسمبر 2018.