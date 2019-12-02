شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل بدوى يطالب بتحسين مستوى الخدمة بالوحدات الصحية فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن النهوض بمنظومة الصحة في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، والتغلب على أزمة نقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، والطاقة البشرية.

وأوضح بدوى، أن الفترة السابقة شهدت خلالها منظومة الصحة اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين بشكل عام، سواء من خلال التأمين الصحي الشامل الذى يعد قاطرة حقيقة لتطوير منظومة الصحة، أو القرارات أو المبادرات التى من شأنها النهوض بالخدمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

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وأضاف عضو مجلس النواب، واستكمالاً لهذا الدور والجهود المبذولة، تعاني بعض الوحدات الصحية في بعض القرى من عجز فى بعض الأجهزة الطبية والمستلزمات، وفى بعض الأحيان فى الطاقة البشرية، على الرغم من تجهيزها على أعلى مستوى من حيث المبنى، مشددًا على ضرورة وضع رؤية حول كيفية تحسين الخدمة بها وتوفير كل الاحتياجات بهذه الوحدات.