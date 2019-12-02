مانشستر يونايتد يتعادل أمام أستون فيلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق مانشستر يونايتد في مباراته البيتية أمام أستون فيلا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر يونايتد كل من اللاعبين توم هيتون (ذاتي) وفيكتور لينديلوف، وفي المقابل سجل هدفي أستون فيلا اللاعبين جاك غراليش وتيرون منغس.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أستون فيلا 15 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

استحوذ مانشستر يونايتد على الكرة في بداية اللقاء، مع اعتماد أستون فيلا على الهجمات الخاطفة، ومرر راشفورد الكرة إلى ماتا في الناحية اليسرى، فانطلق بها اللاعب الإسباني قبل أن يوجّها في مواجهة المرمى لتصل إلى فريد الذي سدد فوق العارضة بالدقيقة 9.

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 11، عندما انطلق أنور الغازي في الناحية اليمنى قبل أن يمرر إلى جريليش الذي تخلص من بيريرا بمهارة قبل أن يسدد كرة مقوسة عانقت الشباك.

واضطر الغازي للخروج من الملعب مصابا، فدخل مكانه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لكن جريليش ظل الخطر الدائم لدفاعات مانشستر يونايتد بتحركاته الخطيرة في الأمام.

وسجل أستون فيلا هدفا ثانيا في الدقيقة 28، عندما مرر جريليش الكرة أمام المرمى جاءت أمام تريزيجيه الذي وضعها بالشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل على صانعه.

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وارتدت كرة ماتا العرضية من الدفاع إلى راشفورد الذي سدد كرة حادت قليلا عن مرمى أستون فيلا بالدقيقة 30.

وكاد الفريق الضيف أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 36، عندما نفذ هوريهان ركلة حرة ارتدت من الحائط البشري إلى ويسلي الذي لم يتعامل معها على النحو الأمثل.

ووصلت كرة مبعدة من حارس أستون فيلا توم هيتون إلى راشفورد الذي سددها ليبعدها الحارس مجددا، لكن الأخير سجّل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42، عندما ارتدت رأسية راشفورد من القائم ثم جسد هيتون لتدخل الشباك، واقترب فيلا من استعادة تقدمه في الدقيقة 44، بعدما أطلق تريزيجيه تسديدة قوية ارتدت من العارضة.

انطلق مانشستر يونايتد في الشوط الثاني باحثا عن التقدم، وكاد يتحقق ذلك في الدقيقة 57، عندما مرر مارسيال الكرة من بين قدمي تارجيت وسددها نحو المرمى ليبعدها هيتون.

وفشل جريليش في متابعة كرة مرسلة أمام المرمى من تريزيجيه بالدقيقة 43، وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن يونايتد من التعويض في الدقيقة 64، عندما أرسل فريد كرة عرضية حاول الدفاع إبعادها لتصل إلى لينديلوف الذي تابعها برأسه في المرمى.

لكن أستون فيلا تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 66، عندما تابع مينجز بطريقة أكروباتية عرضية من تارجيت، علما بان الحكم استعان بتقنية الفيديو لتأكيد الهدف بسبب شكوك حول وجود تسلل.

وحاول الفريقان فيما تبقى من وقت، الخروج بالنقاط الثلاث، وأهدر مارسيال فرصة خطيرة في الدقيقة 78، عندما استغل بطء الدفاع في إبعاد الكرة، ليحاول إسقاط الكرة من فوق الجميع من مسافة قصيرة، إلا أنها علت العارضة.

وأشرك يونايتد مهاجمه الشاب مايسون جرينوود بدلا من مارسيال، وأبعد تارجيت الكرة قبل أن تدخل شباك فريقه إثر رأسية من ماجواير في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بالتعادل.