مقتل 14 شخصا في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قُتل 14 شخصا في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا في شرق بوركينا فاسو التي سبق أن شهدت هجمات إرهابية عدة على أماكن عبادة.



وقال بيان الحكومة: إن مسلحين مجهولي الهُوية نفذوا الهجوم خلال قداس الأحد في الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر.

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وأفاد مصدر أمني أن "عملية تمشيط" بدأتها وحدة عسكرية في فوتوري لاقتفاء "أثر المهاجمين" الذين "فروا على متن دراجات نارية".

وقتل نحو 700 شخص في الاضطرابات التي تسبب بها المتشددون منذ تمدد القتال من مالي المجاورة، وفق حصيلة لفرانس برس.