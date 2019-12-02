ترامب: القضاء على الإيدز خلال 10 سنوات

الإثنين 2 ديسمبر 2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم القضاء على مرض الإيدز خلال 10 سنوات.



وقال ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي لمرض الإيدز، أعرب أنا والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب"، عن دعمنا للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، مشيرًا إلى شعورهما بالحزن على الأرواح التي ماتت نتيجة المرض".

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "نؤكد التزامنا بالقضاء على مرض الإيدز، سنقضي عليه خلال 10 سنوات، لقد بدأ البرنامج العلاجي بالفعل، القيادة الأمريكية تثبت امكانية إنقاذ العديد من الأرواح معًا".

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب في وقت سابق، التزامًا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة في غضون عقد، وأكد ترامب أن الميزانية التي سيضعها للقضاء على الفيروس، ستجعل الديموقراطيين والجمهوريين يفعلون ما يلزم للقضاء عليه خلال 10 سنوات.