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الداخلية السودانية تمنع مسيرة لأنصار المخلوع

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أكد مصدر بوزارة الداخلية السودانية لـ«اليوم» أن الشرطة ستقوم بواجبها لتفكيك نظام التمكين الإخواني، الذي انتهجه النظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، مشددا على منع أنصاره من التظاهر الذي ظلوا يدعون له يوم 14 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنهم لم يمنحوا حزب المؤتمر الوطني المحلول «تصديقا» للتظاهر.

وقال المصدر: يتوجب على أنصار الرئيس المخلوع أن يدركوا أن عجلة الزمان قد دارت، وأن ثورة في السودان قد أنجزت، وأن عهدهم أصبح في ذمة التاريخ، مبينا أن الشعب السوداني يرفض رفضا قاطعا عودة أنصار النظام السابق إلى الواجهة السياسية تحت أي مسمى نظرا لما أحدثوه في البلاد من دمار. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عمر عبدالماجد بشير في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن أنصار البشير يريدون التظاهر يوم النطق بالحكم في 14 ديسمبر غير أنهم لن يمنحوهم تصديقا لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الداخلية متوافقة مع جميع أجهزة الدولة على تفكيك نظام الإنقاذ الوطني دون رجعة.

من جهتها، رحبت الحركة الشعبية «أبرز فصائل حركات الكفاح المسلح» بقانون إزالة التمكين وتصفية نظام الإنقاذ، فيما سيصل وفدها إلى الخرطوم برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان؛ لإحياء مسار العملية التفاوضية لإنهاء النزاع في البلاد، بحسب ما ذكره بدرالدين موسى رئيس وفد المقدمة المتواجد بالخرطوم.

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