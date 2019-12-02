شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السودانية تمنع مسيرة لأنصار المخلوع والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر: يتوجب على أنصار الرئيس المخلوع أن يدركوا أن عجلة الزمان قد دارت، وأن ثورة في السودان قد أنجزت، وأن عهدهم أصبح في ذمة التاريخ، مبينا أن الشعب السوداني يرفض رفضا قاطعا عودة أنصار النظام السابق إلى الواجهة السياسية تحت أي مسمى نظرا لما أحدثوه في البلاد من دمار. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عمر عبدالماجد بشير في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن أنصار البشير يريدون التظاهر يوم النطق بالحكم في 14 ديسمبر غير أنهم لن يمنحوهم تصديقا لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الداخلية متوافقة مع جميع أجهزة الدولة على تفكيك نظام الإنقاذ الوطني دون رجعة.
من جهتها، رحبت الحركة الشعبية «أبرز فصائل حركات الكفاح المسلح» بقانون إزالة التمكين وتصفية نظام الإنقاذ، فيما سيصل وفدها إلى الخرطوم برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان؛ لإحياء مسار العملية التفاوضية لإنهاء النزاع في البلاد، بحسب ما ذكره بدرالدين موسى رئيس وفد المقدمة المتواجد بالخرطوم.
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