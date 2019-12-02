عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليونان تطالب الناتو بدعم موقفها في النزاع مع تركيا

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

يعتزم رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" مطالبة أعضاء حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف المقبلة في لندن، بدعم اليونان في مواجهة المحاولات التركية الاعتداء على السيادة اليونانية.



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ويناقش أيضًا، رئيس الوزراء اليوناني الاتفاقات الأمنية والبحرية المزعم توقيعها بين تركيا وليبيا، بشأن فتح المجال الجوي الليبي لتركيا وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب وكالة "ذا فويس أوف أمريكا" الإخبارية.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد: "إن الحلف لا يمكن أن يظل غير مبالٍ عندما يتم التعدي على أحد أعضائه بشكل صارخ، مؤكدًا على أن الحلف يتخذ سياسة الحيادية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح اليونان، التي لم تسعَ مطلقًا إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

يذكر أن تركيا وقعت اتفاق بحري مع ليبيا، وصفته أثينا بأنه منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، إذ إنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، وأدانت "قبرص ومصر واليونان" الاتفاقات الليبية التركية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.