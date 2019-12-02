شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": إقرار تعديلات التصالح فى مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات ووافقت عليها.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملاحظات حال قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع، ما دفع اللجنة سرعة تدارك الأمر لمناقشة حزمة من التعديلات الهدف منها مزيد من التيسيرات على المواطنين راغبى التقنين، بالإضافة لمزيد من الايضاح فى تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشار حمودة، إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة فى التعديلات ستكون للجلسة العامة، خاصة أن القانون يحظى باهتمام كبير من كل أعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه جاء ليصحح أوضاع ظلت عالقة لسنوات طويلة، وملف من الملفات الشائكة التى اقتحمها مجلس النواب، يهدف للحفاظ على الثروة العقارية ومنع النمو العشوائى والبناء المخالف، فى إطار جهود الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.