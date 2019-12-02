شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى يطالب بخطة للقضاء على الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن ملف الباعة الجائلين وانتشار العشوائيات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، للتصدى للبناء المخالف وانتشار الباعة الجائلين فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح البطيخى، أن العشوائيات تمثل خطورة كبيرة على الدولة، خاصة أنها تمثل بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، وتمثل خطرًا على المجتمع، وتؤثر أيضًا على البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لها، ولهذا لابد من خطة للتصدي على العشوائيات ومنع التعديات بشكل نهائى على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الباعة الجائلين من أبرز الملفات الشائكة أيضًا، لمنع انتشار او عودة هذه الظاهرة مرة أخرى بعدما تصدت لها أجهزة الدولة فى عدد كبير من المحافظات، والقضاء على افتراش الأرصفة التى ينتج عنها تكدس مرورى وعرقلة حالة السير، وذلك من خلال خطة محكمة لهذا الملف.

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