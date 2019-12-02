شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان: حضور الرئيس معرض القاهرة الدولى ict رسالة للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات ict.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى المعرض وتفقده أجنحة الوزارات، رسالة للمستقبل، وأن مصر جاهزة بالبنية المعلوماتية لديها وفي مجال الاتصالات للتعامل مع الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتقدم فى مجال الرقمنة، وأن فرص مصر فى هذا المجال عظيمة.

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ولفت إلى كلمة الرئيس خلال المؤتمر، بأن استراتيجية الدولة فى مجال الرقمنة سيحقق لها عناصر النجاح فى مختلف المجالات سواء الحوكمة أو مكافحة الفساد أو تحييد العامل البشرى فى الخدمات الحكومية وغيرها، كما أن مصر تدرس تدشين منصة رقمية للتجارة الإلكترونية فى مصر وأفريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المطلوب لمصر أفريقيا.