بقيمة 800 ألف جنيه.. ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ضبطت الأجهزة الأمنية، في القاهرة، اليوم الاثنين، كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر في منطقة التجمع الخامس.

البداية كانت أثناء مرور النقيب علاء الوكيل، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة الجديدة لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ له وقوف سيارة ملاكي بها بعض الكراتين، وبالفحص تبين قيام "مصطفى أ." قائد السيارة بإعطاء بعض الكراتين لقائد سيارة أخرى "أحمد م." مدير إداري، وبفحصها تبين وجود مجموعة مختلفة من الأدوية الخاصة بالمكملات الغذائية داخلها، بالإضافة إلى كمية من المكملات الغذائية مجهولة المصدر، يقدر ثمنها بحوالي 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 150 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والعقيد أحمد أبو العلا، مفتش مباحث تأمين الوزارة، اعترفوا بحيازة الأدوية للاتجار بها في السوق السوداء.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.