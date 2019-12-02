النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، الخاصة بواقعة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها ستعلن كافة التفاصيل في بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيديو للحظة انتحار طالب بهندسة حلوان من أعلى برج القاهرة.