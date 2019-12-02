رئيس المجر يختتم زيارته مصر بدير الأنبا باخوميوس في الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

زار الرئيس المجري يانوش أدير، والوفد المرافق له دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب)، في ختام زيارته الأقصر مساء الأحد، حيث كان في استقباله أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس، وأعضاء مجمع رهبان الدير.

تجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه. ورافقته خلال الزيارة قرينته وابنته والسفير بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

واختتم رئيس المجر بهذه الزيارة جولته السياحية في محافظة الأقصر، التي استمرت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وكان في وداع الرئيس المجري لدى مغادرته مطار الأقصر الدولي، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من قيادات المحافظة.

شملت جولة الرئيس المجري السياحية في مدينة الأقصر، زيارة عدد من المعابد والمقابر الفرعونية في البرين الشرقي والغربي للأقصر أبرزها معبد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات وتمثالي ممنون الشهيرين، حيث عبر الرئيس المجري، خلال جولته السياحية، عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة.

كما حرصت كلا من زوجة وابنته على القيام بجولة سياحية في شارع السوق السياحي بمدينة الأقصر، وشراء بعض الهدايا التذكارية والعاديات السياحية التي تذكرهم بزيارة المدينة الفرعونية الساحرة.