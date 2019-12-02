الصحفيين الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني الـ48 في أبوظبي

رفع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة باليوم الوطني الـ48 للدولة، على هامش الاحتفالات التي أقامتها الجمعية اليوم بمقرها في أبوظبي.

وأقامت الجمعية، احتفالها أمام مقرها، وسط حضور كبير للإعلاميين من أعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين والجمهور والزوار من مختلف أقطار العالم الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية.

وأُقيم احتفال الجمعية تحت شعار "وطن الاتحاد.. أرض الإسعاد" وهو ما جسدته الفقرات التي ضمها برنامج الاحتفال، الذي بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات ومن ثم استعرضت فرقة أفنان الحربية للفنون الشعبية التراثية مجموعة من الفقرات تمثل صورة الحياة في الماضي بجانبها العريق.

وحملت الفقرات التي تم تنظيمها في هذا اليوم كثيراً من المعاني، التي تسهم في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والوطني، بما

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يعكس رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتركيز على أصالة شعب الإمارات بكل أطيافه ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين.

وقال حسن عمران، عضو الهيئة الإدارية لفرع الجمعية ، نحتفل معاً اليوم باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، حيث يجمعنا فكرة واحدة وهي التسامح، لافتاً إلى أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة عظيمة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

ورفع باسم جمعية الصحفيين الإماراتية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس

الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ‏والمقيمين على أرضها، سائلاً الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان عليها.

وأضاف "نحرص في الجمعية في كل عام على الاحتفال باليوم الوطني، الذي نستذكر فيه الجهود الكبيرة التي بذلها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نجني ثمارها اليوم ونستلهم منها الرؤى لاستكمال مسيرة البناء والتقدم، حيث إن الاحتفال باليوم الوطني في جمعية الصحفيين الإماراتية هو مناسبة للتلاقي بين جميع فئات المجتمع الذي أصبح نموذجاً فريداً للتنوع والتناغم بين الجنسيات المختلفة التي تتشارك في حب الإمارات والانتماء لرسالتها الإنسانية والتنموية.

واختتم عمران، إن دولة الإمارات تشهد اليوم نهضة تنموية شاملة تسابق الزمن وتجعلنا واثقين من أننا في ظل القيادة الحكيمة نمضي بثبات نحو المستقبل الواعد، وتحقيق مئوية الإمارات، فالطموح والتطلعات لا سقف لهما، وهو ما تعلمناه من قيادتنا التي رسخت في نفوسنا معاني البذل والعطاء في سبيل الوطن وإعلاء شأنه بسواعد أبنائه الذين سطروا قصص نجاح في مواقع العمل المختلفة.