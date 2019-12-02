كيف تعمل مجموعة العشرين

​​تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد البرنامج وفي تنظيم قمَّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. في القمَّة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على سياسات تتم مناقشتها خلال الاجتماعات التي تُعقد طوال العام.

​المسا​ر المالي

اجتماعات وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ونوّابهم على مستوى دول مجموعة العشرين، وهي اجتماعات تركز على قضايا السياسة المالية والنقدية، مثل: الاقتصاد العالمي، والبنية التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية.

مسار الشربا

اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين. وتركز الاجتماعات على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل: الزراعة، ومكافحة الفساد، والمناخ، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار.