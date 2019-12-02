اغـتيال مسؤول مخابرات في عدن

بسام عبدالسلام (عدن) اغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً أمنياً بجهاز البحث الجنائي «المخابرات» في مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على مدير جهاز البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي عقب خروجه من منزله في حي 37 بالمنصورة، لافتاً إلى المهاجمين فروا باتجاه أحياء سكنية قريبة في حين حاول مسعفون إنقاذ المسؤول الأمني إلا أنه توفي عقب وصوله إلى أحد المستشفيات القريب. وقال إن المسلحين ترجلوا من سيارة لا تحمل أرقاما وأطلقوا النار على الرائد الحجيلي ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن قوات الشرطة نزلت إلى موقع الهجوم وفتحت تحقيقا بالحادثة.

من جهة أخرى، أصيب جنديان من قوات الشرطة في محافظة لحج إثر اشتباكات مع أحد المطلوبين أمنياً في مدينة الحوطة مركز المحافظة. وأفاد مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد أن أجهزة الأمن تمكنت من رصد تحركات أحد العناصر المطلوبة أمنيا عقب عودته إلى الحوطة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية وتمكنت عقب اشتباكات محدودة من القبض على المطلوب.

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