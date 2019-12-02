انتحار عامل يفجِّر اضطرابات في سيدي بوزيد

ساسي جبيل (تونس)

اندلعت الليلة قبل الماضية مواجهات بين عدد من المحتجين من شباب مدينة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وقوات الأمن التونسية، وذلك إثر تشييع جثمان شاب من أبناء الجهة توفي متأثرا بحروقه بعد أن عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وأضرم النار فيه.

وانطلقت المواجهات بعد تعمّد عدد من المحتجين إغلاق الطريق وإشعال الإطارات المطاطية ورشقهم لقوات الأمن بالحجارة والتي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وهو ما خلف حالة من الاحتقان داخل المدينة وتسبب في هلع السكان الذين تأثروا في منازلهم بهذه الغازات.

وأكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريح إذاعي إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية عمليات الكر والفر التي شهدتها المدينة وعددهم 12 شخصاً، بينهم قصر تم استدعاء أوليائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم إطلاق سراحهم. وأكدت مصادر أمنية إصابة ضابط خلال المواجهات. وأشار إلى أن الهدوء عاد إلى المدينة بعد المواجهات التي شهدتها على مدى 5 ساعات.

على صعيد آخر، تعرضت حافلة سياحية إلى الانقلاب في منحدر حاد بين محافظتي باجة وجندوبة، وهي في اتجاهها إلى مدينة عين دراهم السياحية الجبيلية. وأفادت مصادر أمنية وصحية بمقتل وإصابة أكثر من 40 راكباً كانوا على متنها.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في خبر عاجل على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث المروري تمثل في سقوط حافلة، تابعة لإحدى وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصاً في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتتمثل الحصيلة الأولية في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الإسعافات الضرورية.

واكد شهود عيان أن الحافلة المتجهة من عمدون لعين دراهم سقطت من منعرج عالي الارتفاع وسط وادي محاذ للطريق، كما أكدوا نجاة 50 من ركاب الحافلة وتم نقل البقية إلى مستشفيات الجهة وحالة اغلبهم مستقرة. جدير بالذكر، أن هذه المنطقة تشهد من حين إلى آخر العديد من الحوادث، باعتبارها وسط مسالك جبيلية داخل مرتفعات الشمال الغربي التونسي الذي يشهد سياحة شتوية بمدينتي طبرقة وعين دراهم التي تشهد تساقط الثلوج في هذه الفترة بالذات.