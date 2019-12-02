تقرير ديوان عام المحاسبة الـ59: توفير 20 مليار ريال للخزينة العامة

الرياض (وكالات)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، أمس، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

وأعرب خادم الحرمين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري إن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة (127 %)، كما بلغت جملة الـمبالـغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثـر من (66 مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة بنسبة (78 %).

من جهة ثانية، رفع الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري تهنئته لخادم الحرمين بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكًا. ونوه بما شهدته المملكة في عهد خادم الحرمين من نهضة كبيرة في شتى المجالات، وقفزات تطويرية وإصلاحية نوعية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.