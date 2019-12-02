قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض 10 ديسمبر

الرياض (وكالات) أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019.

وقال الزياني، إن أصحاب الجلالة والسمو القادة سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وعبر عن ثقته بأن القمة الأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، سوف تخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.

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