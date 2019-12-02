«الجامعة» تؤكد أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي

القاهرة (وام) أكدت جامعة الدول العربية أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية، وخلق مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية وصولاً إلى تكامل عسكري بين الدول العربية لتصبح قوة إقليمية تواجه التهديدات والأخطار الخارجية التي تهدد الوطن العربي.

جاء ذلك في كلمة الوزير المفوض طارق عبدالسلام مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية،خلال افتتاح أعمال الندوة الـ24 لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الجمهورية الموريتانية الإسلامية.

وأكد «عبدالسلام»، أهمية هذه اللقاءات في غرس أواصر المحبة والتعاون بين بلداننا العربية منوهاً بأن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، سيبقى داعماً وحريصاً على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة معتزاً بروح المسؤولية التي تعمل بها القوات المسلحة، لما فيه خير الأمة العربية وتطلعات الشعوب.

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