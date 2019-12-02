الأردن يحاكم متسللاً إسرائيلياً

جمال إبراهيم (عمّان)

تبدأ اليوم الاثنين في عمّان، محاكمة المستوطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى الأردن الشهر الماضي، أمام محكمة أمن الدولة. ويواجه المستوطن الإسرائيلي كوتوف عقوبة السجن المؤبد، في حال إدانته بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المستوطن كونستانتين كوتوف لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة عن التهمتين المذكورتين. وكان خبير قانوني مختص في قضايا أمن الدولة قال إن المستوطن الذي تسلل إلى أراضي الأردن من الأراضي المحتلة، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد. وقال المحامي عبدالقادر الخطيب: إن كان المستوطن دخل إلى الأردن بقصد التجسس، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

وتنص المادة 14 من قانون حماة أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971، على أن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات، يجب أن تبقى مكتومة، حرصاً على سلامة الدولة، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال المؤبدة. وقال الخطيب: إن العقوبة التي سيواجهها المستوطن تأتي حسب ظروف القضية والتحقيق، حيث إنه من الممكن أن يكون قد دخل بالخطأ وبالتالي لا تعتبر تهمة، إنما جنحة قد لا يواجه عقوبة عليها.